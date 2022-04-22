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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu bitkiyi toplamak için gökyüzü aydınlanmadan yola çıkıyorlar

İHA

Bu bitkiyi toplamak için gökyüzü aydınlanmadan yola çıkıyorlar

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan köylüler, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ışkın bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara gökyüzü aydınlanmadan tırmanıyor.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzukulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın otu olgunlaştı. Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan köylüler de ışkın bitkisini toplamak için Yeşildere bölgesinde bulunan yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor. Gökyüzü aydınlanmadan yola çıkan köylüler yorucu tırmanışın ardından toplanan ve muz gibi soyulduğu için 'yayla muzu' adı da verilen meyve olarak tüketilen çubuk şeklindeki otun demetini 5 ila 10 lira arasında satıyor.
Zor şartlar altında ışkını topladıklarını belirten köylülerden Murat Özcan, "Işkın nisan ayının ilk ve ikinci haftası arasında çıkıyor. Işkın ilk olarak bizim bölge olan yeşil dere bölgesinde çıkıyor. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu ışkını ticaret amaçlı gelip topluyor. Çok zor şartlarda yetişiyor ışkın. Arazi çok sert, uçurum ve vadilerle dolu. Vatandaşlar burada topluyor ama pazarda bunu satamıyorlar. Mesaimiz şafak doğmadan önce biz buraya geliyoruz gece 2’de gelmiş oluyoruz. Herkes bölgesini belirleyip bir bölgeye dağılıyor ve dağ muzu denilen ışkını toplamaya. Bunu toplaması bir yana araziden yukarıya çıkarması daha da zor. 50 veya 40 kilogram 4 kilometre sırtımız da taşıyoruz araç olan yere. Işkın genellikle onkoloji hastalarına şeker ve tansiyona ile birçok hastalığa iyi geliyor” dedi.

"3 saat süren bir yaya yolculuğumuz var"
Sırtlarında ve hayvanlarla ışkını taşıdıklarını aktaran köylülerden Gökhan Özcan ise "Işkını toplamak için sabah 03.00 gibi evden çıkıyoruz. 3 saat süren bir yaya yolculuğumuz var. Yakın yerlere sırtımızla getiriyoruz. Zor ve uzak olan yerleri de hayvanlarla getiriyoruz. Toplaması da çok zor ışkını sırtla taşıdığımız zaman daha çok zor oluyor” diye konuştu.
Ramazan ayında da işlerini sürdürdüklerini ifade eden Muhammed Nuri Talo da "Gecenin karanlığında sabaha doğru kalkıp gelip burada bizim kendi yöremize ait dağ muzumuz olan ışkını topluyoruz. Elimde yöresel dağ muzumuz olan ışkın bulunuyor. Işkın birçok hastalığa şifa oluyor. Tıp alanında birçok doktor tarafından şiddetle öneriliyor. Yüksek rakımlı dağlarda bu zorlu süreçte oruçlu bir şekilde gelip burada kendi rızkımızın peşinde dolaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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