Elazığ’da Ramazan etkinlikleri sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde, ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Etkinliğin 20. gününde ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi tarafından kongre merkezine gelen küçük çocuklar da unutulmayarak kendileri için düzenlenen oyunları dinledikten sonra fuar alanında kurulan stantlarda pamuk şeker ve patlamış mısır taktim ikram edildi.

Söyleşi programının ardından Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından Ahmet Bulut’a plaket ve hediye taktim edildi.

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