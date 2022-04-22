Elazığ’da ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de “Ben Olsaydım” etiketiyle eş zamanlı olarak başlatılan çalıştay Elazığ’da da valilik koordinesinde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, küresel sorun olan bağımlılıkla ilgili olarak kenti ilgilendiren sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda özellikle uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji, kumar ve davranışsal bağımlılık konuları tek tek ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Her geçen gün bağımlılık etkisinin arttığına vurgu yapılan çalıştayda uyuşturucu madde, alkol, sigara gibi bağımlılıkların yanında günümüzde fiziksel bir maddeye dayandırılmayan teknoloji bağımlılığının toplumsal ve sosyal boyutun ötesinde ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu aktarıldı. İldeki paydaş kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların paylaşımından sonra çalıştay tamamlandı.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Recep Gündüz’ün yanı sıra Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve kurum temsilcileri katıldı.

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