PFDK’dan Belediye Kütahyaspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma çeşitli cezalar verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve 11’lik beraberlikle tamamlanan Belediye Kütahyaspor Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma cezalar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21 Nisan 2022 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Belediye Kütahyaspor Kulübünün, 17 Nisan 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor Elazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Güldüren'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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