Elazığ’da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İHA

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ’da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumsuz durumlardan, okul çevrelerindeki suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için okul önlerinde asayiş ve narkotik ekipleri tarafından arama yapılırken, trafik ekipleri tarafından ise öğrenci servisleri denetlenerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mezre Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu, Elazığ Ortaokulu ve Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 araç, 15 okul servisi ve 55 kişi denetlenirken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu
YEREL HABERLER Elazığ’dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu
PFDK’dan Belediye Kütahyaspor’a ceza
YEREL HABERLER PFDK’dan Belediye Kütahyaspor’a ceza
Elazığ’da ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ ...
Elazığ’da öğrenciler hazırladıkları erzak kolilerini dağıttı
YEREL HABERLER Elazığ’da öğrenciler hazırladıkları erzak kolilerini ...
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında aranan 133 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında aranan 133 ...
Elazığ’da Ramazan etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Ramazan etkinlikleri sürüyor
UYUMA’dan ihbar geldi, uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER UYUMA’dan ihbar geldi, uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bu bitkiyi toplamak için gökyüzü aydınlanmadan yola çıkıyorlar
YEREL HABERLER Bu bitkiyi toplamak için gökyüzü aydınlanmadan yola ...
Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu
Anne olmak için Almanya’dan Elazığ’a ameliyata geldi
YEREL HABERLER Anne olmak için Almanya’dan Elazığ’a ameliyata geldi
15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda bakım onarım çalışmaları
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda bakım onarım ...
Elazığspor’da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı
YEREL HABERLER Elazığspor’da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı
Dalmış Beauty’den bahar aylarında cilt bakımı uyarısı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty’den bahar aylarında cilt bakımı uyarısı
Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı
YEREL HABERLER Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı
Elazığ’da Ramazan programları devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Ramazan programları devam ediyor
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Aksoy, “Hastalarımıza tıbbın gerektirdiği en güncel tedavileri multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sunuyoruz”
YEREL HABERLER Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Aksoy, ...
FÜ akredite edilen 9 üniversiteden biri oldu
YEREL HABERLER FÜ akredite edilen 9 üniversiteden biri oldu
Elazığ’da Urartular döneminden kalma kaya mezarlarının turizme kazandırılması bekleniyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Urartular döneminden kalma kaya ...
Elazığ’da gelinciklerin görsel şöleni
YEREL HABERLER Elazığ’da gelinciklerin görsel şöleni
Fırat Üniversitesi, zora soktu
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi, zora soktu
İşte Elazığ’a yapılacak spor yatırımları
YEREL HABERLER İşte Elazığ’a yapılacak spor yatırımları
Elazığ’da suçlulara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da suçlulara göz açtırılmıyor
Elazığ’da Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme ...
Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: “Ligde kalma mücadelemizi sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Elazığspor Teknik Direktörü Tutaş: “Ligde kalma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.