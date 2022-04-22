Elazığ’da ev yangını

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Elazığ’da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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