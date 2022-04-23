Rektör Prof. Dr. Göktaş koltuğunu çocuklara devretti

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, koltuğunu öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, FÜ de bu özel günde kapılarını çocuklara açtı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kutlamalar çerçevesinde koltuğunu öğrencilerine devretti. Aileleri ve öğretmenleriyle makama gelen minik öğrenciler teker teker rektörlük koltuğuna oturdu. Günün anlam ve önemine değinen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Geleceğimiz olan ve ileride ülkemizi yönetecek çocuklarımızın şimdiden bu havayı hissetmeleri için 23 Nisan vesilesiyle koltuğumu çocuklara bıraktım. Çocuklarımıza birkaç dakikalığına da olsa bu tecrübeyi yaşatmak oldukça güzel bir duygu” dedi.

Programın ardından Rektör Göktaş günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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