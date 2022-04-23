Başkan Şerifoğulları, “Uzun ömürlü hizmetler gerçekleştiriyoruz”

Şehrin dört bir yanında devam eden belediye çalışmalarıyla Elazığ’ın gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Yarınlarına hizmet edecek uzun ömürlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hafta sonu mesaisi çerçevesinde Mustafapaşa ve Kızılay mahallelerini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları ziyaretlerinde hem yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Birçok güzergâhın bağlantı noktasını oluşturan Kazım Karabekir Caddesi’nin, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şeritli yol olarak hizmete sunulacağını aktaran Başkan Şahin Şerifoğulları, “Güvenli ve konforlu ulaşım noktasında şehri daha ileri seviyelere taşıyacak bütün adımları atıyoruz. Şehrin dört bir yanında devam eden belediye çalışmalarıyla Elazığ’ın gelişimine katkı sağlıyoruz. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Yarınlarına hizmet edecek uzun ömürlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Alt yapıdan ulaşıma, spordan eğitime hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi hedeflediklerimiz bütün çalışmalarda bu ilkeyi esas alarak ilerliyoruz” dedi.

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