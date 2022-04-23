Kaldırımdan yola inen yayaya minibüsün çarpması kamerada

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir minibüsün kaldırımdan yola inen kişiye çarpması kameraya yansıdı. Minibüsün çarptığı kişi hafif yaralandı.

Kaza, Rızaiye Mahallesi Yeni Cami arkasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 M 0353 plakalı minibüs, kaldırımda yürürken bir anda yola inen yayaya çarptı. İlginç kazada yaya hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayaya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-23 22:33:53



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