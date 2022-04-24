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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyardı, sahte güneş gözlükleri katarakt yapabilir

İHA

Uzmanlar uyardı, sahte güneş gözlükleri katarakt yapabilir

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak için gözlüklere yönelen vatandaşlara uyarılarda bulunan uzamanlar, çarşıpazarda satılan kalitesiz ve markasız gözlüklerin tercih edilmesinin ileride büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve hatta katarakt bile yapabileceğini belirtti.

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı. Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin katarakt gibi hastalıklara neden olabileceğini belirterek vatandaşları güneş gözlüğü alırken kaliteye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Yaz mevsiminde vatandaşların güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başlarken uzmanlar tercih edilmesi gereken gözlüklerin, gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan camlardan üretilen gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar güneş gözlüklerinin yanlış kullanımı ve plastik boyalı imitasyon ürünlerin tercih edilmesi sonucu ileride büyük sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti.

"Pahalı gözlük aldığınız zaman çok kaliteli gözlük almıyorsunuz"
Toplum arasında yanlış bir algı olduğunu belirten Optisyen Fatih Karakaya “Pahalı bir gözlük aldığımızda kalite bir gözlük almış oluyoruz algısı var aslında çok pahalı gözlük aldığınız zaman çok kaliteli gözlük almıyorsunuz. Toplum tarafından bilinen önemli markalar var. Ama maalesef o markalarında şuanda çok değişik kalitede ürünleri çıkıyor. Gözlük alırken en dikkat edilmesi gereken özellik, gözlük UV korumalı olmalıdır. En başta buna dikkat etmek lazım" dedi.
"Her polarize güneş gözlüğünün kaliteli olduğu anlamına gelmez"
Toplumda yine yanlış bilinen bir alığı olduğunu aktaran Karakaya, "Polarize dediğimiz güneş gözlükleri tercih ediliyor. Polarize evet güneşi keser ama her polarize güneş gözlüğünün kaliteli olduğu anlamına gelmez. UV200, UV400, UV600 gibi cam grupları vardır. Sahil kesiminde veya kayak yapan birisisin UV400 korumalı cam kullanması öneririz. Toplumda şuan maalesef çok sayıda marka gözlüğün ikinci hatta üçüncü kalitesi ürünler piyasaya sürülmektedir. Şuan en çok karşılaştığımız sorunlardan biriside odur. Biz mağaza olduğumuz için orijinal ürün satıyoruz ama vatandaş gelip diyor ki sizden aldığımız şu marka şu ürün internette yarı fiyatına diyor. Vatandaşın bunu sorgulaması lazım. Her polarize cam kaliteli demek değildir. Polarize sadece güneşi keser. Vatandaş güneş gözlüğünü taktığı zaman net görmelidir. Görüntü kalitesini kesmemeli, görüntüyü daha da netleştirmelidir. Kalitesiz güneş gözlükleri maalesef etrafı karanlık göstermekte ve vatandaşın görüş konforunu tamamen etkilemektedir. Özellikle güneş gözlüklerinin yanında kalite belgesi yazar, özellikle 1995 yılından sonra Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde CE belgesi zorunluluğu getirilmiştir” diye konuştu.

"Katarakta yol açabilecek boyutlara gelebilir"
Ozon ışınlarının dikey gelerek göze zarar vereceği için gözlük kullanımının önemli olduğunu dile getiren Optisyen Ahmet Doğan “Markalı ürünleri ve UV 400 ve üzeri koruması yüksek olan gözlükleri tercih etmeliyiz. Plastik, özellikli boyama camlar var. Bunlarda gözü yakar farkında da olmazlar. 50, 100 lira gibi ucuza işporta ve bijuteri gibi yerlerdeki gözlükler cazip görünebilir. Bu tür ürünlerden uzak durmaları lazım. Bu tür camlarda belki ilk başta fark etmezler ama ileri zamanlar da katarakta yol açabilecek boyuttadır. Bunu zaten hekimlerimiz de cam üretici firmalarda söylemektedir. Güneş gözlüğü kullanmak şart, gelen dik ışık gözümüze ziyadesiyle zarar verdiğinden koruma altına almamızda fayda var. Nitelikli gözlüklerle ancak bunlar mümkün, vasat güneş gözlüklerinden uzak durulmalı. Kullanılabilecek iyi bir gözlük ekonomik yönden baktığımız zaman 350, 400 den başlayıp yaklaşık 6, 7 bin liraya kadar çıkmaktadır, segment geniş. İdeal bir gözlük tabi ki bin lira ve üzerindedir“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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