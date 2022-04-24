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Elazığ’da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

İHA

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ’da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir şüphelinin kaçak makaron getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince şüphelinin takibi sonraya yapılan operasyonda 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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