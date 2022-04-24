Elazığ’da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir şüphelinin kaçak makaron getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince şüphelinin takibi sonraya yapılan operasyonda 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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