TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Elazığspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 21 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yunus Yıldız xx, Mustafa Güçer xx
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx, Hasan Ekici xx, Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem xx (Ahmet Öztürk dk. 90 ?), Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 70 x), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, İzzet Topatar xx (Muhammed dk. 88), Hakkı İsmet Şimşek xx (Fırat Ergün dk. 90 ?)
Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Samet Günhan x (Mert Çölgeçen dk. 61 x), Tolga Şahin xx (Enes dk. 77 x), Sefa Durmuş xx, Furkan Işıkdemir xx (Sergen dk. 86 ?), Emirhan Çakır x (Çağrı Yağız dk. 46 x), Ömer Faruk Yılmaz xx (Sirac dk. 77 x), Mücahit Çakır xx, Osman Bayrak xx
Goller: Mücahit (dk. 46 k.k.), Ömer Faruk (dk. 67) (Elazığspor), Mert Caymaz (dk. 57 pen.) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Zeki, Feyzullah (Elazığspor), Çağrı, Enes (Arnavutköy Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.