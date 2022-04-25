Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 11. hafta sonunda girdiği küme düşme hattından 32. hafta itibarıyla çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren ve son olarak Arnavutköy Belediyespor’u 21’lik skorla yenen Elazığspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı ve 30 kaybettiği F. Erbaaspor maçıyla birlikte küme düşme hattına giren bordobeyazlı ekip tam 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı. Arnavutköy Belediyespor karşısında 21’lik skorla gülen bordobeyazlılar, Hendekspor ve Kahta 02 Spor’un maçlarında puan kaybetmesiyle küme düşme hattının üstüne yükseldi. Genel averajda Kahta 02 Spor’dan kötü olduğu için puantajda rakibinin altında kalan bordobeyazlılar, sezon sonunda rakibinden bir puan eşitliği durumunda iyi olduğu için rakibinin üstünde yer alacak.

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