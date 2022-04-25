Elazığ 1. Amatör’de şampiyon Aksaray Gençlik

Elazığ 1. Amatör Küme PlayOff Final maçında Aksaray Gençlikspor, DSİspor’u 21 yenerek şampiyon oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme PlayOff finalinde Aksaray Gençlikspor ile DSİspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçın ilk yarısı 11’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda bir gol daha bulan sarısiyahlılar 90 dakika sonunda sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu.

Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Ligde bu sezon Elazığ’ı temsil eden Yolspor, Futbol İl Tertip Komitesinin belirleyeceği bir tarihte playout maçı oynayacaklar ve kazanan takım 20222023 sezonunda Fırat Üniversitesi GSK ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek.

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