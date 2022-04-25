Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan kıl kaş tekniği önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kıl kaş tekniğinin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, kıl kaş tekniği ile ilgili bilgi verdi. Son zamanlarda sıklıkla karşılarına çıkan kıl kaş tekniğinin başarılı sonuçların ortaya çıkması noktasında etkili bir yöntem olarak dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Dalmış, “Kıl tekniği kaşlarda mükemmel sonuçları ortaya koyuyor. Kıl tekniği profesyonel bir çalışmayı şart kılıyor. Kaşlara kıl ekimi olarak da tanımlanan ’kıl tekniği kaş son zamanların gözde uygulaması olarak ön plana çıkıyor. Özellikle estetik görsellik noktasında üst seviyede bir performansı ortaya koyan bu yöntem, farklı tekniklerin başarılı bir şekilde uygulanmasını da mümkün kılıyor. Burada kıl tekniğini yaptırmadan önce geniş bir araştırma sürecini takip etmek önem kazanıyor. Bu sayede göz alıcı bir görselliğe sahip olmanız da son derece pratik bir hal alıyor. Kaşlarda hatalı alımlar varsa, beklenmedik rahatsızlıklar karşımıza çıkar. Burada kullanılan birtakım ilaçlar ya da kozmetik ürünlerin kaşlarda olumsuz bir görselliği tetiklediğini ifade edebiliriz. Yine kaşlar genetik faktörden kaynaklı bir şekilde dökülebilir. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle de kaşlarda seyrelme yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda kaşlara uygulanan kıl tekniği mükemmel bir sonucun oluşmasını mümkün kılıyor. Böylece yüz ifadesinin çok daha belirgin olması dahi mümkün oluyor. Kıl tekniği uygulandığı zaman tam anlamıyla doğal bir kaş görünümü oluşmaktadır. Kıl şeklindeki çizimler yardımıyla oluşturulan özel uygulaya kıl tekniği denilmektedir. Burada ilk önce kaşın altın oranı ölçülmektedir. Bu aşama son derece hassas bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin yüz ve göz yapısına uygun olabilecek bir şekilde tasarım oluşturmak, kıl tekniğinin de başarısını doğrudan etkiliyor. Kıl tekniğinin uygulanması öncesinde geniş bir taslak oluşturulmaktadır. Burada ideal bir kaş tasarımı belirlendikten sonra kaş kalemi kullanarak, tasarımın hayata geçirilmesi mümkün oluyor. Tam da bu noktada kıl tekniği uygulamasının son derece hassas bir süreci beraberinde getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bundan dolayıdır ki bu tarz uygulamaların mutlaka profesyoneller tarafından yapılması şarttır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.