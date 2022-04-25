HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi

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TFF 3. Lig 2. Grup’un 36. Haftası’nda deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile golsüz berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalmayı garantiledi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 36. Hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından HD Elazığ Karakoçan FK puanını 40’a yükselterek bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

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