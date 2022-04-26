Elazığ’da baraj maçı 30 Nisan'da

Elazığ’ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği PlayOut maçı tarihi resmiyet kazandı.
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ’ı temsil edecek olan takım hafta sonu belirlenecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Elazığ Yolspor’u karşı karşıya getirecek olan PlayOut maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ’ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.