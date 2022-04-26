Elazığ’da baraj maçı 30 Nisan'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da baraj maçı 30 Nisan'da

İHA

Elazığ’da baraj maçı 30 Nisan'da

Elazığ’ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği PlayOut maçı tarihi resmiyet kazandı.
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ’ı temsil edecek olan takım hafta sonu belirlenecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Elazığ Yolspor’u karşı karşıya getirecek olan PlayOut maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ’ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonet alev aldı
Elazığ’da Kapıaçmaz Deresi ıslah edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da Kapıaçmaz Deresi ıslah edildi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde anjiyografi yöntemi ile tıkalı damar açıldı
YEREL HABERLER Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde anjiyografi ...
Diş hekimi Ayşenur Çam: "Ramazan ayında da dişler günde iki kez fırçalanmalı”
YEREL HABERLER Diş hekimi Ayşenur Çam: "Ramazan ayında da dişler ...
Elazığ’da kombi hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da kombi hırsızı yakalandı
HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan kıl kaş tekniği önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan kıl kaş tekniği ...
Elazığ’da tribünler, çatılar doldu taştı
YEREL HABERLER Elazığ’da tribünler, çatılar doldu taştı
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
FÜ ile Munzur Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER FÜ ile Munzur Üniversitesi arasında protokol ...
GGC’den İHA’ya 5 ödül
YEREL HABERLER GGC’den İHA’ya 5 ödül
Op. Dr. Erol: "Obezite ve metabolik cerrahi ameliyatı geçiren hastaların ilk bir yıl kesinlikle oruç tutmalarını önermiyoruz"
YEREL HABERLER Op. Dr. Erol: "Obezite ve metabolik cerrahi ameliyatı ...
Elazığ 1. Amatör’de şampiyon Aksaray Gençlik
YEREL HABERLER Elazığ 1. Amatör’de şampiyon Aksaray Gençlik
Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne çıktı
YEREL HABERLER Elazığspor, 21 hafta sonra küme düşme hattının üstüne ...
59 yaşında günde 20 kilometre koşarak ultra maratona hazırlanıyor
YEREL HABERLER 59 yaşında günde 20 kilometre koşarak ultra maratona ...
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Arnavutköy Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Arnavutköy Belediyespor: ...
Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor
YEREL HABERLER Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki ...
Elazığ TSO Başkanı Arslan: “Son ana kadar ihaleye girme koşullarını zorladık”
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan: “Son ana kadar ihaleye ...
Hacivat Karagöz Orta Oyununa çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hacivat Karagöz Orta Oyununa çocuklardan yoğun ilgi
Elazığ’da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 40 bin adet bandrolsüz makaron ele ...
Elazığ İl Özel İdare’nin 2022-2023 sezonu hedefleri
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’nin 2022-2023 sezonu hedefleri
Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi
Uzmanlar uyardı, sahte güneş gözlükleri katarakt yapabilir
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı, sahte güneş gözlükleri katarakt ...
Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı’ renkli görüntülere sahne oldu Yüzlerce vatandaş aynı anda meşaleler altına halay çekti, ortaya renkli görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı’ renkli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.