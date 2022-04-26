Elazığ’da larva ile mücadele çalışması

Elazığ İl Özel İdaresi ilaçlama ekipleri merkez ve ilçe köylerinde bataklık ve sulak alanlarda sivrisinek, karasinek larva ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi haşere ile mücadele ekipleri, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı üreme alanları, bataklık ve sulak alanlarda ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan planlama doğrultusunda sivrisinek ve karasineklerin üreme noktaları, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, etkin bir şekilde Ekipler tarafından ilaçlanıyor.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Vatandaşların daha rahat bir yaz ayı geçirebilmeleri ve halk sağlığını koruma adına Haşere, larva ile mücadele çalışmalarının sürdüğü ve belirli program dahilinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceği" denildi.

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