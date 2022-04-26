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Elazığ'da 19 bin 174 konut ve 1129 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi

DHA

Elazığ'da 19 bin 174 konut ve 1129 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından 19 bin 174 konut ve 1129 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, "Allah kısmet ederse 1 ay içinde buradaki bütün konutların teslimatları yapılmış olacak" dedi.
Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde; Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Deprem ile birlikte hasar gören ve yıkılan konut ile iş yerlerinin yerine TOKİ tarafından bugüne kadar 19 bin 174 konut ve 1129 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Gürgen, yenilenme çalışmalarında artık son noktaya geldiklerini söyledi. Elazığ'da depremden sonra 24 bin 900 konutun inşaatının tamamlandığını belirten Gürgen, "Bunların içinden 19 bin 174'ünün kurası çekildi, teslimleri de yapıldı. Aynı zamanda 1308 tane de dükkanımız vardı. Şimdi bu dükkanlardan da 1129 tanesinin teslimatları yapıldı. Allah kısmet ederse 1 ayın içinde buradaki bütün konutların teslimatları yapılmış olacak. Konutları, ticarethaneleri, altta otoparkları var ama aynı zamanda da çocuklarımızın oynayabilecekleri parklar, vatandaşların içerisinde oturabilecekleri sosyal alanlar, kamelyaların olduğu bölgeler de var. Bu projeler aslında Elazığ'a yeni bir bakış açısı da getirdi. Bunların yanında aynı zamanda hasar görmüş okullarımız da yenileniyor. Bugün itibarıyla bitirdiğimiz 7 okulumuz var. Artık çocuklarımız en şiddetli depremler de bile kesintisiz olarak derslerine devam edebilecekler. Yıkılan hasar gören camilerimizin 12'sinin yapımına devam ediliyor. Bunların 9'unu teslim ettik" diye konuştu.
Hak sahiplerinden Ömer Çakır da "Allah devletimize zeval vermesin. Devlet evimizi yaptı, bize teslim etti. Evimiz iyi, memnunuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-04-26 16:53:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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