Bakan Kurum ve Soylu Elazığ'da (2)



`DEPREMİN ARDINDAN HİÇBİR KARDEŞİMİZİ AÇ DA AÇIKTA BIRAKMADIK´

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi´nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bakanlıklarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Kentsel Dönüşüm ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, TOKİ ve İller Bankamızla, Sürsürü´nün, Mustafapaşa´nın, Rüstempaşa´nın, Abdullahpaşa´nın sokaklarından, caddelerinden 1 ay boyunca ayrılmadık. Bir enkaz alanından bir diğerine, depremzede kardeşlerimizle birlikte koştuk. Şu anda iftarımızı yaptığımız Abdullahpaşa´nın sokakları, binaları, şu duvarları şahittir; ne zaman bir sokağın köşesini dönsek, acaba oradan bir güzel haber alabilir miyiz umudunu yaşadık. Ne zaman ekiplerimiz `sessizlik´ diye bağırsa, kalbimiz birisi bulunur diye heyecanla çarptı. Hamdolsun, şehrin tamamında arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hep birlikte tamamladık. O bir ay boyunca Türkiye, büyük bir aile oldu. Depremin ardından hiçbir kardeşimizi aç da, açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını, Elazığ ve Malatya´mızda başlattık. Yeşil alanlarıyla, spor salonlarıyla, parklarıyla, geniş otoparklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, yeni yaşam alanlarıyla yeni Elazığ´ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya´da toplam 36 bin yeni yuva ve işyerimizin inşa çalışmalarında artık son aşamaya geldik. İlk etapta 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız 8 bin yuvamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, depremzede kardeşlerimize, sizlere teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi dahi evsiz bırakmadık."

`TÜRKİYE ARTIK VATANDAŞLARINI AFETLERE TESLİM ETMİYOR´

Türkiye´nin artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim etmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Elazığ´a seçimden seçime gelenler, afet anında vatandaşın yanında olmayanlar, milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşılamayanlar milletin gönlünde mahkum olmuşlardır. Erdoğan´ın liderliğinde hem 2023 hem de 2024´te sizlerle birlikte Elazığ´ın gakkoşları ile birlikte şehrimizi, ülkemizi, medeniyetimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan´a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki; milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan´a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine `harekete geçin´ diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar değiştirecek. Evelallah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan´ı 2023´te yeniden başkan yapacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-26 23:01:18



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