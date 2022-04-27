Peşine takılan yavru yaban domuzunu önce sevdi, daha sonra doğal ortamına bıraktı

Elazığ’da bir çoban, sürüsünü otlatırken peşine takılan ve ailesini kaybettiği tahmin edilen yavru yaban domuzunu önce sevdi daha sonra kendi elleri ile domuz sürüsünün bulunduğu ortama bıraktı.

Kovancılar ilçesine bağlı Beşpınar köyünde sürüsünü otlatan bir çoban, peşine bir yavru yaban domuzunun takıldığını fark etti. Yavru yaban domuzunu kucağına alıp sevdikten sonra, ailesinden uzaklaştığını ve kaybolduğunu düşünen çoban, daha sonra yaban domuzlarının bulunduğu alana giderek yavru yaban domuzunu bıraktı. Yavru yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.