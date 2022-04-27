Elazığ’da oksijen yüklü tanker yan yattı: 1 yaralı

Elazığ’da oksijen yüklü tanker önündeki kamyona çarpmamak için direksiyonu kırınca yan yattı. Kazada tanker sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkez çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 23 AF 700 plakalı oksijen yüklü tanker, önünde seyir halinde olan 06 PGZ 11 plakalı kamyona çarpmamak için direksiyonu kırınca yan yattı. Kazada tanker sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazanın olduğu yerde trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, yan yatan tanker 5 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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