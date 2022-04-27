FÜ kadın kolları öğrencilerle iftarda bulundu

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Elazığ Fırat Üniversitesi kadın kolları, Veteriner Fakültesi akademisyenlerinin de katkılarıyla üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Fırat Üniversitesinde kadın kolları tarafından Veteriner Fakültesi akademisyenlerinin de destekleriyle öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi. Düzenlenen yemek programına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu ile Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri de programa katıldı. Öğrencilerle birlikte iftar yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, "Ramazan ayı münasebetiyle öğretim üyeleriyle birlikte öğrencilerle iftar yemeğinde buluştuk. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için Fırat Üniversitesi kadın kollarımıza teşekkür ederim” dedi.

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