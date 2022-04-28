Elazığ’da domuz ve yavruları görüntülendi

Elazığ’da dağda yiyecek arayan domuz ve 2 yavrusu görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sürüsünü otlatan bir çoban, sürünün yakınlarında bir domuz ve 2 yavrusunu gördü. O anları cep telefonu ile kaydetmek isteyen çobanı fark eden domuzlar, daha sonra uzaklaşmaya başladı.

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