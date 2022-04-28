Elazığ’da E-Spor takımı kuruldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın destekleriyle Elazığ Belediyespor Bünyesinde ESpor Takımı kuruldu.

Gençliğe, spora ve sporcuya destek olmaya devam eden Elazığ Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Birçok spor dalında aktif olarak yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü bünyesinde ESpor takımı kuruldu. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi’nin öncülüğünde kurulan ESpor takımı ile teknolojiye ve spora meraklı olan Elazığlı gençler bir araya gelerek hem spor yapacak hem de eğlenecek.

Birçok oyunda mücadele edecek Elazığ Belediyespor ESpor takımı için oyuncu seçmeleri gerçekleştirilecek. Ardından sporcu lisanslama işlemleri yapılacak. Elazığ Belediyespor ESpor takımı Türkiye ESpor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy gösterecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik birçok projeyi hizmete geçirdiklerini ifade eden Başkan Şahin Şerifoğulları “Elazığ Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer alarak her zaman gençlerimize destek olduk. Şehrimizde spor aktivitelerini artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda Elazığ Belediyespor Kulübü'müz bünyesinde ESpor takımımızı kurduk” dedi.

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