Elazığ’da ramazan etkinlikleri sürüyor

Elazığ’da devam eden Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Hafız Habib Deveci, Kur’anı Kerim Tilaveti ile mest etti.

Elazığ Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı maneviyatına uygun bir şekilde yaşatmak için etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin 26. gününde Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ne özel program düzenlendi. Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen programda Dünya Kur'anı Kerim okuma birincisi Hafız Habib Deveci ve Elazığ Belediyesi Tasavvuf Korosu katıldı. Hafız Habib Deveci gönüllere dokunan sesiyle vatandaşlara Kur’anı Kerim tilaveti sundu.

Daha sonra Elazığ Belediyesi Tasavvuf Korosu birbirinden güzel ilahilerini seslendirdi. Vatandaşların da ilahilere eşlik ettiği konser izleyenlerden tam not aldı.

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