Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyrettiği, bir ara en sol şeritten en sağ şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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