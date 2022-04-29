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Başkan Şerifoğulları: “CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın”

İHA

Başkan Şerifoğulları: “CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mustafapaşa Mahallesi ziyaretleri esnasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şerifoğulları, “CHP İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, bir hanım kardeşimizle gayet samimi ve doğal diyaloğumuzdan hareketle bizim üstenci olduğumuzu ve vatandaşımızı hor ve hakir gördüğümüz iddia edilmiştir. Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz. Kendileri de dahil hiç kimse bunun aksine bir tek örnek gösteremez. CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın” dedi.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mustafapaşa Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ziyaretleri esnasında vatandaşlarla yaşanan olayların kamuoyuna yayılması sonrası açıklamalarda bulundu.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Elazığ Belediye Başkanı olarak 24 Ocak depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren depremin yaralarını sarmak için sahada yerimizi aldık. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Deprem sürecinde ve sonrasında yaptığımız tüm çalışmalar kamuoyunun malumudur. Sokak sokak, ev ev gezerek hemşerilerimizin yanında olduk. Deprem ile birlikte ağır yara alan şehrimizin yaralarını büyük oranda sardık. Depremin ardından şehrimizde 24 bin 800 konut inşa edildi. İnşa edilen konut alanlarının altyapı ve ulaşım çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Yapımı devam eden projeleri bir an önce nihayetlendirmek için de canla başla çalışıyoruz. Deprem süreci boyunca yaptığımız tüm çalışmaları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yürüttük. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tüm süreç boyunca çok yüksek bir duyarlılıkla hemşehrilerimizle birlikte oldular. Her iki bakanımız şehrimizde tamamlanan ve yapımı devam eden tüm projelerin bizatihi takipçisi oldu. Her iki bakanımıza şahsım ve şehrim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Kamuoyunun malumu olduğu üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum 26.04.2022 Salı günü şehrimize teşrif etti. Bizler de milletvekillerimizle, il başkanımızla birlikte bakanlarımızın programlarına refakat ettik. Ziyaretlerde her iki bakanımız da hemşerilerimizin talepleri ile yakından ilgilendiler. Mustafapaşa mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programda yaşanılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili olarak özellikle CHP İl Başkanlığının yapmış olduğu açıklamalar gerçeklikten ve iyi niyetten uzak açıklamalardır" dedi.

"CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın"
Başkan Şerifoğulların açıklamanın devamında, "Bizi yakından tanıyan ve her fırsatta samimiyetimize vurgu yapan, bizim çalışmalarımızı özel ortamlarda takdir eden CHP il kadrosunun kamuoyu önünde bizim samimiyetimizi tartışmaya açması sadece tutarsızlıkla izah edilemez. CHP İl Başkanlığının bu tutumu, kelimenin tam anlamıyla şark kurnazlığıdır. CHP zihniyeti tam olarak işte budur. CHP İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, bir hanım kardeşimizle gayet samimi ve doğal diyaloğumuzdan hareketle bizim üstenci olduğumuzu ve vatandaşımızı hor ve hakir gördüğümüz iddia edilmiştir. Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz. Kendileri de dahil hiç kimse bunun aksine bir tek örnek gösteremez. CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın. CHP'nin tarihine baksın. Depremden bir yıl sonra Elazığ'a gelen parti yönetimine baksın. Deprem sürecinde Bodrum'da güneşlenerek deprem değerlendirmesi yapan yol arkadaşına baksın. Elazığ'a gelip iki kare fotoğraf verip kayağa giden Belediye Başkanına baksın. Elazığ'a okul yapacağım vaadi ile gelip, buradan koşarcasına Diyarbakır'a geçerek PKK'lılarla boy boy görüntü veren başkanına baksın. Deprem gecesi ve sonrasında rugan ayakkabısıyla şehirde gezerek depremden siyasi rant devşirmeye çalışan yol arkadaşlarına baksın. Aradığı üsttenciliği CHP'de bulacaklardır. Bizim hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Bizler AK Parti kadroları olarak hep bu bilinçle hareket ettik. PKK sempatizanı bir kişinin çekmiş olduğu görüntüden hareketle linç kampanyasına öncülük eden CHP ve marjinal sol grupların yayın organları, milletimizle aramızdaki sahih ve sağlam bağı ne yaparsa yapsın asla koparamayacaktır. Bizler CHP'ye rağmen hizmet destani yazmış bir kadroyuz. Tüm açıklığıyla bir kez daha bilinmesini istiyorum ki, milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda hiçbir ayak oyununa geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımla” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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