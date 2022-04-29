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Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı

DHA

Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada, 2 araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde meydana geldi. 23 TC 047 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada arkasından gelen 23 K 2852 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Kazada sürücülerin ismi öğrenilemezken, savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-04-29 12:19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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