Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada, 2 araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde meydana geldi. 23 TC 047 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada arkasından gelen 23 K 2852 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Kazada sürücülerin ismi öğrenilemezken, savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-29 12:19:58



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