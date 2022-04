Dalmış Beauty ciltteki renk eşitsizliğini gidermenin yollarını açıkladı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış ciltteki renk eşitsizliğini gidermenin yollarını açıkladı.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, çitteki renk değişikliği ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Cildin dış etkenler, iç etkenler veya günlük alışkanlıklar sebebiyle doğal yapısını kaybederek problem yaşadığını belirten Dalmış, bu problemlerden bir tanesinin ciltte renk tonu eşitsizliğinin meydana gelmesi olduğunu söyledi. Dalmış, ''Güneşin zararlı ışınları, çevresel bazı faktörler, hormonal problemler cildin renk tonu eşitsizliği yaşanmasının bazı nedenlerindendir. Cildinizde renk eşitsizliği yaşamadan önlemler alıyor olmanız cildinizi korumak adına doğru olacaktır. Alkol ve sigara kullanımı, az miktarda su içmek, güneşin zararlı etkileri, hiperpigmantasyon, uzun süre sivilce ve akne problemi yaşamak, karma cilt yapısı, ciltteki gözeneklerin nefes alamaması, hormonal bazı değişiklikler, hamilelik renk tonu eşitsizliğinin nedenleri arasındadır. Bunu önlemek için, bol su tüketin, kilonuza bağlı olarak belirli ölçülerde su tüketmeniz gerekir. Ancak günde en az su içmek önemli. Bol su sayesinde hücre yenilenmesi başlıyor. Ciltte köyü görünüme neden olan etkenler su sayesinde vücuttan atılabiliyor. Sebze ve meyve tüketmek, cilt renk tonunu eşitlemek için içten dışa bakım yapmak da çok önemli. Özellikle antioksidan özelliği bulunan meyve sebzeler her yemeğin yanında yer almalı. Bu şekilde cildinizi korurken yenilenmesini de yapabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulun. Sigara ve alkol tüketimi vücutta toksin birikmesini başlıca nedenlerindendir. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak cilt tonunuzun kısa sürede eşitlenmesine olanak verir. Cilt bakım kürleri yapın cildinizi düzenli olarak medikal temizlik işlemi yaptırabilirsiniz. Güzellik uzmanı yardımı alarak cildinize ihtiyacı olan kürleri uygulatabilirsiniz'' dedi.



''Güneş kremini unutmayın''

Güneşin sadece yaz mevsiminde de değil kış mevsiminde de cilde zarar veren etkenlerden olduğunu aktaran Dalmış, ''Yaz kış dışarı her çıktığınızda cildinize eşit ve az oranda güneş kremi kullanmayı unutmayın. Güneş kremi cilt tonu eşitsizliğinden korunmanıza yardımcı olacak çok önemli ayrıntıdır. Özellikle problemli bir cildiniz varsa kapalı ortamlarda dahi güneş kremi kullanmanız gerekir. Günlük cilt bakım rutininiz arasında güneş kremini unutmayın. Düzenli şekilde peeling yapmak cilt tonu sorunlarınızdan kurtulmaya çözüm olmaz. Özellikle kıl ve limon özlerinden meydana gelen maskeler kullanabilirsiniz. Cilt bakım uzmanı aracılığıyla cildinizin ihtiyacı olan maskeler hakkında bilgi alabilirsiniz. Aylık veya haftalık seanslar ile maske yaptırarak sorunlarını, çözüm bulabilirsiniz. E, C ve A vitamini cildi destekleyen önemli vitaminler arasındadır. Maske içeriğinde bu vitaminlerin olması sizin için önemli olacaktır. Cilt tipinize uygun nemlendirici ve kremler kullanmalısınız. Cilt analizleri sayesinde cilt tipinizi öğrenebilirsiniz. Cildiniz yağlı bir cilt ise su bazlı krem ve nemlendiriciler kullanmalı, cildiniz kuru ise yağ bazlı krem ve nemlendirici ürünler kullanmalısınız. Yağlı cilde yağlı krem kullanmak ciltte sivilce ve akne problemini doğurur'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.