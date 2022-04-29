Şehit Uzman Çavuş Kesik, son yolcuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Yasin Kesik, 5 ayın sonunda yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Kesik, kılınan cenaze namazının ardından bugün Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2021 tarihinde Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari araç çarpışmış, kazada 2'si askeri personel, 3 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Elazığlı Uzman Çavuş Yasin Kesik, kazanın ardından Elazığ’a getirilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir süredir tedavisine devam eden Kesik, dün akşam kurtarılamayarak şehit oldu. Kesik’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Kesik, İzzetpaşa Camisi’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.