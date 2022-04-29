İhracat Elçileri Programı'nda başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilere sertifikaları verildi

Fırat Üniversitesinde öğrenim gören ve ihracat elçileri programında başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilere sertifikaları verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın uygulayıcı olarak yer aldığı 'Elazığ Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi (BDTHM)' Projesi çerçevesinde Fırat Üniversitesi ile yapılan protokol gereğince, Fırat Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı İhracat Elçileri Programında başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi. Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılan sertifika törenine, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Proje Koordinatörü Osman Seçgin, Proje Sorumlusu Dr. Aslıhan Yördem Atik ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Proje çerçevesinde düzenlenen 'Dış Ticaret ve Küresel Girişimcilik' eğitimlerini tamamlayan çoğunluğu Nijerya ve Afgan uyruklu olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sertifikalarını Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın elinden aldı.

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