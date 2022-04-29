Elazığ Belediyesi Çölyak hastalarını bayramda da unutmadı

Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini devam ettiren Elazığ Belediyesi, kentteki çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda kolisi oluşturarak evlerine gönderdi.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlar için başlattığı gıda kolisi dağıtımlarının yanı sıra çölyak hastaları için de uzman ekipler eşliğinde gıda kolisi oluşturdu. Elazığ Belediyesi, Elazığ Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği’ne başvuru yapan çölyak hastaları için içerisinde makarnadan una, çikolatadan kadayıfa kadar birçok glutensiz ürünün yer aldığı kolileri çölyak hastalarının evlerine kadar ulaştırıldı.

Glutensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden aileler bayramda çocuklarının yanında olan ve onları düşünerek gıda kolisi oluşturan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.