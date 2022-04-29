Elazığ’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

Elazığ Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Belediyeye ait toplu taşıma araçları arife günü sadece mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için ücretsiz. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ise şehir genelindeki tüm noktalara ulaşımın ücretsiz olacak. Ayrıca otobüs seferleri bayramın birinci günü saat 09.00'da, ikinci günü 08.00'de, üçüncü günü ise saat 07.00'de hizmet vermeye başlayacak” denildi.

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