Rektör Prof. Dr. Göktaş, öğrenci evinde sahur yaptı

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek öğrenci evinde sahur yaptı.

Ramazan ayında iftarların büyük bir bölümünü Üniversite Evinde öğrencilerle birlikte iftar yaparak geçiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaya devam ediyor. Öğrencilerden gelen sahur davetini geri çevirmeyen Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrenci evinde sahur yaptı. Sahur öncesi öğrenciler ile samimi ve sıcak bir ortamda sohbet eden Rektör Prof. Dr. Göktaş, daha sonra öğrenciler ile birlikte mutfağa girerek, menemen pişirdi.

Öğrenciler davetlerini geri çevirmedikleri için Rektör Prof. Dr. Göktaş’a teşekkür etti.

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