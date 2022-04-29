Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Ramazan Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu neticede İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ’a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri katıldı.

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