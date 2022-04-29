Elazığ’da ‘Emniyet Kemeri’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da ‘Emniyet Kemeri’ uygulaması

İHA

Elazığ’da ‘Emniyet Kemeri’ uygulaması

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi Vali Ömer Toraman’ın katılımıyla ‘Emniyet Kemeri’ uygulaması yapıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İçişleri Bakanlığınca başlatılan Emniyet Kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Gülüşkür Jandarma uygulama noktasında gerçekleşen uygulamaya Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Vali Toraman ve ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları ile kurallara uymaları noktasında uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan uzman çavuş, 156 gün sonra şehit oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan uzman çavuş, 156 gün sonra şehit ...
Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik ...
Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
Rektör Prof. Dr. Göktaş, öğrenci evinde sahur yaptı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Göktaş, öğrenci evinde sahur yaptı
Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Verdiğimiz mücadelenin haklılığı yüce Türk adaletinde bir kez daha tecelli bulmuştur”
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Verdiğimiz mücadelenin ...
Elazığ’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz
YEREL HABERLER Elazığ’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz
Elazığ Belediyesi Çölyak hastalarını bayramda da unutmadı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi Çölyak hastalarını bayramda da ...
İhracat Elçileri Programı'nda başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER İhracat Elçileri Programı'nda başarılı olan yabancı ...
Şehit Uzman Çavuş Kesik, son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kesik, son yolcuğuna uğurlandı
Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ...
Başkan Hatif Çadırcı çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hatif Çadırcı çocuklarla bir araya geldi
Dalmış Beauty ciltteki renk eşitsizliğini gidermenin yollarını açıkladı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty ciltteki renk eşitsizliğini gidermenin ...
Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi ...
Elazığ’da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı
Elazığ’da kuyuya düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da kuyuya düşen inek kurtarıldı
Başkan Şerifoğulları: “CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: “CHP İl Başkanlığı vatandaşına ...
Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı
YEREL HABERLER Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının ...
Sivrice ilçesinin bayram şekeri, kolonya ve tıraşı kaymakamlıktan
YEREL HABERLER Sivrice ilçesinin bayram şekeri, kolonya ve tıraşı ...
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
YEREL HABERLER Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Avukat Gök’ten HDP’li vekil Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Avukat Gök’ten HDP’li vekil Paylan hakkında suç ...
Elazığ’da ramazan etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ramazan etkinlikleri sürüyor
Elazığ’da E-Spor takımı kuruldu
YEREL HABERLER Elazığ’da E-Spor takımı kuruldu
Elazığ’da bayram öncesi dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Elazığ’da bayram öncesi dilenci operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.