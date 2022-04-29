Elazığ'da bayram öncesi helikopterle trafik denetimi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Ramazan Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller, uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş de katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-29 20:23:21



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