İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Saraç, "Yolculuğa çıkmadan önce yoğurt, ayran gibi süt ve süt mamulleri kesinlikle tüketmemelidir"

Ramazan Bayramı için yola çıkan sürücüleri uyaran İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, "Yoğurt, ayran gibi süt ve süt mamulleri kesinlikle tüketmemelidir. Kafein içerikli içecekler içerek daha dinç olma ihtimalleri yüksektir” dedi.

Yaklaşan bayram tatili öncesinde tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da otoyollarda yoğunluk oluşmaya başladı. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uyması konusunda uyardı. Sürücülerin yorgun ve uykuluyken asla araç kullanmamaları gerektiğini aktaran Saraç, özellikle yola çıkmadan önce uyku getirici süt mamullerinin tüketilmemesi, bunların yerine kafein içerikli ürünlerin tüketilebilmesi gerektiğini söyledi.



“Yoğurt ayran gibi süt ve süt mamulleri kesinlikle tüketmemelidirler”

Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücülerin yola çıkmadan önce güvenli bir yolculuk için araçlarının mutlaka teknik bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirten Halil Saraç, “Teknik bakımı yapılmayan araçlarla kesinlikle yola çıkılmamalıdır. Özelikle araçlarda bulunan lastiklere gerekli önemin verilmesi gerekiyor. Lastik diş kalınlığı kışın 3 milim yazın 2 milim altı diyoruz. O yüzden 3 milimin altında olan lastiklerle kesinlikle sürücüler yola çıkmasınlar. Aracınız ne kadar iyi olursa olsun teknik donanımı ve kalitesi olsun, yolla temasını sağlayan kauçuktan yapılan lastik olduğundan dolayı kötü bir lastik her zaman kaza nedenidir. Sürücülerimiz yolculuğa çıkmadan önce kesinlikle yağlı yiyecekler yemekten kaçınmalıdırlar. Yoğurt ayran gibi süt ve süt mamulleri kesinlikle tüketmemelidir. Seyahat esnasında özelikle mola verdiklerinde yine aynı şekilde yağlı yiyecekler ve süt mamulleri tüketmemelidirler. Kafein içerikli içecekler içerek daha dinç olma ihtimalleri yüksektir” şeklinde konuştu.



“Geceden yolla çıkmamalılar”

Yolculuk esnasında sık sık mola verilmesi gerektiğini aktaran Saraç, “Sürücüler yorgun ve uykuluyken asla araç kullanmamalılar. Geceden yolla çıkmamalılar. Gündüz rahat ve sakin bir şekilde araç kullansınlar. Uykusu gelen sürücünün kendisini kesinlikle zorlamaması gerekiyor. Mutlaka mola verip dinlenmesi gerekiyor. Mola verirken de uykusu gelmişse trafik kuralarına uyması kaydıyla sağ sinyalini yakıp sağa çekip en az yarım saat bir mola vererek yolculuğuna tekrar devam etmesi gerekiyor. Yolculuk esnasında sürücü ve yolcularımız kendi güvenlikleri için mutlaka emniyet kemeri takmalılar. Bu emniyet kemeri sadece sürücüler için veya öndeki iki kişi için değil, araçta bulunan herkes için geçerlidir. Eğer aile bireylerinde 10 yaşın altında küçük çocuk varsa arka koltukta çocuk koltuğunda seyahat eritmek gerekiyor” diye konuştu.



“Dikkatti dağıtacak şeylerden uzak durmalılar”

Emniyet kemeri kullanımı can sigortası olduğunu aktaran Saraç, “Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı kural ihlali ve aşırı hız kesinlikle yapılmamalıdır. Özelikle bayram gidiş ve dönüşlerinde yaşanan trafik kazaları aşırı hız dikkatsizlik ve kural ihalelerinden meydana geliyor. Seyir esnasında dikkatti dağıtacak şeylerden uzak durmalılar. Radyo, teyp, navigasyon ve özelikle cep telefonu oluyor. Arka camda önde görüşü kapatacak herhangi bir cisim konulmamalıdır. Emniyet Müdürlüklerinde ve Jandarma Komutanlarına bağlı trafik ekiplerimizin mal ve can güvenliğimizi sağlamak için yollarda dron, mobil kamera ve radarla hız denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vatandaşlarımız unutmasın. Trafik kuralarına uyarak seyahat edelim. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.