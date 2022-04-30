Elazığ’da benekli semender izleme çalışması yapıldı

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu benekli semenderi olarak bilinen Türk semenderinin Elazığ'da izleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” neticesinde izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan Türk semenderinin yaşadıkları alanlar tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi. Çalışmalarda yakalanan semenderler, tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.