Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bugün oynanan Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Elazığ Yolspor ile Aksaray Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maç oynanırken, bir taraftar, yanında getirdiği sapanla, futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Öte yandan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biterken, penaltılarda Aksaray Gençlikspor 3-0'lık skorla rakibini eledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sapanla taş atan taraftardan detay
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-04-30 18:32:31
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