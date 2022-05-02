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Depremin merkez üssü Sivrice’de vatandaşlar çifte bayram yaşıyor Göl manzaralı konutlarına kavuşan depremzedeler çifte bayram yaşıyor

İHA

Depremin merkez üssü Sivrice’de vatandaşlar çifte bayram yaşıyor Göl manzaralı konutlarına kavuşan depremzedeler çifte bayram yaşıyor

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri tamamlandı. Göl manzaralı konutlarında ilk bayramı yaşayacak olan vatandaşlar, devletin sıcaklığını her daim yanlarında hissettiklerini ifade etti.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremde 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut, 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı. Göl manzarası ile adeta yazlık gibi duran konutlar, sahiplerine teslim edildi. Konutlarına kavuşan depremzede vatandaşlar, adeta çifte bayram yaşadı.

''Çifte bayram yaşıyoruz''
Zor zamanlar geçirdiklerini belirten depremzede vatandaşlardan Ayser Saygılı, ''Yine de çok şükür, Allah’ımıza şükür ediyoruz. Böyle bir imkanımız olduğu için çifte bayram yaşıyoruz. Olmayanlara da Allah yardım etsin. Bütün arkadaşlarımıza, bütün Sivrice halkına, öncelikle kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Evlerimizi böyle yerinde verdiği için, önceleri kerpiç evler vardı ama şu an çok güzel, çok iyi. Doğalgazımıza kavuştuk. Önceleri sobalı evlerdeydik, ilk bayanlar için söylüyorum, bayanlar zorluk çekiyorlardı. Şimdi kolaylığa kavuştular” dedi.

''Devletimizden Allah razı olsun, elinden gelen bütün imkanları bizim için kullandı''
Eski evlerinin yıprandığını aktaran Güneri Saygılı, "Şu an yeni evlerimizde doğalgaz ile rahat edeceğiz. Sivrice kaymakamımızdan Allah razı olsun, evleri yerinde vermeye vesile oldu. Devletimizden Allah razı olsun, elinden gelen bütün imkanları bizim için kullandı. Tabii ki daha önceki evlerimiz depreme dayanıklı olmadığından dolayı mesela 3 şiddetinde bir depremde şiddetli sallanıyordu ama şu anki evlerimiz depreme dayanıklı olduğu için 6 ve 7 şiddetindeki depremlerde bile sıkıntı yaşamayız” diye konuştu.

''Haneleri ziyaret ettiğimiz zaman çok büyük memnuniyetle karşılaşıyoruz''
Ramazan ayını bitirdiklerini aktaran Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, ''Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ayın sonuna geldik. Vatandaşımızla, halkımızla aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaştık ve Ramazan Bayramı'na ulaştık. Ancak biz Türkiye’den, Elazığ’ımızdan farklı olarak çifte bayram yaşıyoruz. Bunun sebebi vatandaşımızın yeni konutlarına geçmiş olmasıdır. Bilindiği üzere 305 adet konut yapılmıştı. 200’den fazlasının anahtarı vatandaşımıza teslim edildi. Kalanları için vatandaşımız veraset problemini çözmeye çalışıyor. Yakın zamanda dilerim onlar da evlerine geçmiş olurlar. Biz haneleri ziyaret ettiğimiz zaman çok büyük memnuniyetle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

''Yepyeni bir ilçe oluşturuldu''
Vatandaşların devletine dua ettiğini ifade eden Kaymakam Vural, “Hakikaten burada dünya üzerinde az sayıda devletin başarabileceği çok büyük bir mevzu, çok büyük bir olay başarıldı. Yepyeni bir ilçe oluşturuldu. Üstelik özgün bir mimari ile oluşturuldu. Son derece sağlam, göl ve dağ manzarasıyla Hazar Baba’nın eteğinde, Hazar Gölü'nün kıyısında bir ilçe. Burası harikulade evler. Artık evlerimiz doğalgazlı. Sobalı evlerden, isten, pastan, kirden kurtuldular. Özellikle kadınların bu konuda çok mutlu olduğunu görüyoruz. Bizlere çok teşekkür ettiklerini görüyoruz, ki çok mutlu oluyoruz. Dileriz bundan sonra da sağlam evlerinde kazasız belasız, afetsiz, sağlıklı ve mutlu günler yaşarlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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