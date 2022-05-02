Evinde uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 750 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler F.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında ise 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.D. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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