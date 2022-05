İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Türkiye Avrupa genelinde diyabet konusunda ilk sıralarda"

Diyabetin hastalığının tüm sistemleri etkilediğini belirten Elazığ Mediline Hastanesinde görevli iç hastalıkları uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Türkiye Avrupa genelinde diyabet konusunda ilk sıralarda yer almaktadır. Her 5 kişiden sadece bir tanesi diyabet hakkında bilgi sahibidir. Geri kalan kısım ise ya bilgi sahibi değildir ya da hastalığının farkında değildir” dedi.

Diyabet tedavisinde beslenme şekilleri ve yaşam tarzının önemli olduğunu aktaran Elazığ Mediline Hastanesinde görevli iç hastalıkları uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, diyabet hastalığı hakkında bilgi vererek hastalarının beslenme şeklileri konusunda önerilerde bulundu. Diyabetin tüm sistemleri etkileyen bir hastalık olduğunu belirten, Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Türkiye Avrupa genelinde diyabet konusunda ilk sıralarda yer almaktadır. Her 5 kişiden sadece bir tanesi diyabet hakkında bilgi sahibidir. Geri kalan kısım ise ya bilgi sahibi değildir, ya da hastalığının farkında değildir. Diyabet tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra hastaların beslenme şekilleri ve yaşam tarzı oldukça önemlidir. Sadece diyabet hastaları için değil tüm dahili kronik hastalıklarda bizim için sağlıklı beslenme programı ve yaşam tarzı değişikliği bizim için önemlidir. Ramazan diyabet hastaları için oldukça karmaşık ve zor geçti. Ramazan ayında 2 öğüne alışan metabolizma Ramazan sonrasında normal beslenme düzenine geçince bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle biz toplum olarak ikramı seven ve ikramda ısrar eden bir toplumuz, bu nedenle ben diyabet hastaları dikkat etmelidir" diye konuştu.



"Günde iki fincandan fazla çay tüketilmemeli"

Ramazan sonrası bazı önerilerde bulunmak istediğini aktaran Uzm. Dr. Yalçınkaya, "Glisemik endeksi yüksek besinler olarak anılan hamur işleri şekerlemeler ve tatlılarından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Ramazan sonrası kan şekerinin düzenlenmesi için bol su tüketilmedir. Su atılımını artırdığı için günde iki fincandan fazla çay tüketilmemeli. Meyveler yanında yağ ve protein içeri olan sütle veya kuruyemişlerle beraber tüketilmelidir. Kan şekerinde ani dalgalanmalar beraberinde tansiyon yüksekliği, inme, kalp krizi gibi ciddi problemlere yol açacağı için bu önerilere sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır" şeklinde konuştu.

