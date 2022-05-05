Göle dönen alt geçitte mahsur kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok alt geçit adeta göle döndü. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken, bir çocuğu ise olay anında oradan geçen trafik polisi kurtardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak, dün dolu ile birlikte Elazığ'da birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle sokaklar yine nehre döndü. Kent genelindeki bazı alt geçitler su ile doldu. Bir sürücü ise aracıyla su oldu alt geçitte mahsur kaldı. Onların yardımına ise o esnada oradan geçen trafik polisi koştu. Kahraman polis memuru, suların içine girerek araçta mahsur kalan çocuğunu kucağına alarak güvenli bölgeye geçirdi.

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