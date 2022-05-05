Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 NTJH yabancı plakalı otomobil ile 23 M 0135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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