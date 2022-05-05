Tunceli ile Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EVLERİ SU BASTI, TÜRBENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Elazığ'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok evi su bastı. Çatalçeşme Mahallesi´nde oturan Abdurrahim Karadağ, su basan evinin önünde gözyaşlarını tutamazken, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Arap Baba Türbesi´nin de istinat duvarı çöktü. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-05-05 19:54:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.