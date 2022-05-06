Elazığspor’un kader maçı

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son hafta maçında cumartesi günü Fatsa Belediyespor’la karşılaşacak.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup son haftasında Fatsa Belediyespor’u ağırlayacak. Uzun süredir mücadele ettiği küme düşme hattında hayati galibiyetler elde eden ve son haftaya avantajlı giren bordobeyazlı ekip, Fatsa Belediyespor’la oynayacağı maçı kazandığı takdirde önümüzdeki sezon da mücadelesine TFF 3. Lig'den devam edecek. Maçın son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kulüp tesislerinde kampa giren ve maç saatini bekleyen Elazığspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordobeyazlılar, Fatsa Belediyespor’la oynanacak olan maçı kazandığı takdirde rakiplerini Kahta 02 Spor ile Karaman Belediyespor’un maçlarından alacağı skorlara bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek.

7 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Doğukent Stadı'nda seyircisiz oynanacak olan maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Erdoğan Özkaya yönetecek.

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