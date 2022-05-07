Onlarca leylek gökyüzünü renklendirdi

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Elazığ'da toplu halde uçan leylekler gökyüzünü renklendirdi.

Elazığ'da göçle birlikte yuvalarına dönen leylekler gökyüzünde buluştu. Organize sanayi mevkiinde ortaya çıkan leylekler dairesel uçuş gerçekleştirdi. Yüzlerce leyleğin gökyüzünde bir arada uçuşu görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca birlikte uçan leylekler daha sonra gözden kayboldu. O anları doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat görüntüledi.

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