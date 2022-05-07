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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması' gerçekleştirildi

İHA

Elazığ’da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması' gerçekleştirildi

Türkiye genelinde uygulanan 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Elazığ’da da gerçekleştirildi. Kentteki etkinliğe Vali Ömer Toraman da katıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da düzenlenen İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Gazi Caddesindeki uygulamaya Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız katıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıp, araçlardaki çocuklara da trafiğe dikkat amacıyla kırmızı düdük hediye etti. Yoldan geçen yayalarla kısa bir sohbet de gerçekleştiren Vali Toraman yayalardan yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

''Önceliğimiz ceza yazmak değil, hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek''
Trafikte hem sürücülerin hem de yayaların uyması gereken kurallar olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, ''Şu anda 81 ilde ve bütün ilçelerde trafikte yayların güvenli seyahatine dikkat çekmek, bilgilendirme faaliyeti yürütmek için uygulamamızı yaptık. Trafikte sürücülerin uyması gerektiği gibi yayaların da uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunları bir kere daha kamuoyuyla paylaşmak, yayalara hatırlatmak istedik. Uzmanlar yayaların dikkat etmesi gereken hususları 5 adımda topladı. Birincisi yayalar için ayrılmış alanların kullanılması, kaldırım gibi, yaya geçidi gibi bunların kullanılması önem arz ediyor. Yollar araçlar için kaldırımlar ve yaya geçitleri yayalar için. İkinci olarak özellikle akşam saatlerinde karanlık vakitlerde yayaların mümkün olduğunca kendilerini görünür kılmaları için gayret göstermeleri gerekiyor. Çünkü sürücülerin yayayı fark edebilmesi çok önem arz ediyor. Üçüncü olarak yaya geçitlerini kullanırken varsa trafik ışıklarını da takip etmek gerekiyor, trafik ışıklarına da uyarak karşıdan karşıya geçmeleri kırmızı ışıkta durmaları gerekiyor. Özellikle karşıdan karşıya geçerken yolun herhangi bir kenarından değil kendileri için ayrılmış yaya geçitlerinden karıdan karşıya geçmeleri trafik güvenliği açısından ve trafiğin seyri açısından da önem taşıyor. Bir diğer nokta da sürücülerimizin trafikte ne kadar dikkatli olmaları gerekiyorsa yayalarında trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. Dikkatlerini dağıtıcı faaliyetlerden kaçınmaları gerekiyor. Cep telefonu kullanımı gibi, konuşurken etrafına bakmadan karşıdan karşıya geçen yayalar gibi güvenliği riske atan hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Son olarak şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz, biliyorsunuz yaya geçitlerinde normalde beyaz renkle yaya geçitleri belirlenir. Fakat bir kampanya dahilinde yaya geçitlerine birer tane kırmızı çizgi çektik bunun manası da şuydu, sürücülerin bu konuda dikkatlerini çekmeye çalıştık. Yaya geçitlerinde eğer yaya varsa burada durmanız gerekiyor çünkü öncelik yayanın. Orada bir ışık olmasa da bir trafik polisi, bir görevli olmasa da yaya geçidinde bir yaya varsa bütün sürücülerimizin yavaşlaması gerekiyorsa durması yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini beklemesi gerekiyor. Bu hususlara bir kere daha dikkat çekmeye çalıştık. Elazığ’ın yoğun yaya trafiğinin olduğu bir noktadayız. İçişleri Bakanlığımız Türkiye’de kazaları azaltma hedefi içerisinde kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarını da azaltmak için gayret gösteriyor. Bunun içerisinde trafik kazalarında yayaların ölüm ve yaralanma oranlarını da düşürmek için gayret gösteriyor. Bizde burada hem emniyet teşkilatı bünyesinde hem de jandarma teşkilatı bünyesinde ve belediyemizin de ilgili personeli marifetiyle bunun için gayret gösteriyoruz, görevimizi yapıyoruz, denetimler yapıyoruz ama esas olarak da bilgilendirmeler yapıyoruz. Kolluk olarak bizim önceliğimiz ceza yazmak değil. Hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek. O yüzden sürücülerden ve yayalardan, bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz kuralları bilmeleri ve kurallara uymaları. Cezai işlem en son aşaması bunu biz de arzu etmiyoruz. O yüzden kurallara ne kadar uyarsak veya tanışımızı ne kadar bilgilendirirsek o kadar vazifemizi yapmış olacağız. Bugünkü faaliyetimizin esas amacı da dikkat çekmek, vatandaşı bilgilendirmek ve kurallara uymalarını sağlamak'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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